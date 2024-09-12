Мостовой: в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хочет стажироваться у тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, передает «РБ Спорт».

«Я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича. Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Станкович заявил о готовности принять Мостового на стажировку.