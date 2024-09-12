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Масалитин: игра «Акрона» оставляет приятное впечатление

Экс-футболист Масалитин заявил, что игра «Акрона» оставляет приятное впечатление

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что судьба тольяттинского «Акрона» в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет решаться в матче с прямыми конкурентами.

«Все будет зависеть от результатов матчей с прямыми конкурентами. Понятно, вылетать никто не хочет. Практика показывает, что главными в сезоне для «Акрона» будут матчи с командами из нижней части таблицы. Сейчас игра «Акрона» оставляет приятное впечатление», — сказал Масалитин.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

12 августа журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Артем Дзюба проходит медицинский осмотр, по итогам которого заключит соглашение с клубом из Тольятти до конца сезона. Форвард пополнит команду на правах свободного агента.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее «Акрон» позвал всех в аэропорт на фоне слухов о подписании Дзюбы.

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