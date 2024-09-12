В махачкалинском «Динамо» рассказали о возможном подписании бывшего игрока РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не контактировал с бывшим игроком «Спартака» Веллитоном, а также высоко оценил его способности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Красавец! Очень качественный, серьезный футболист, но мы не общались», — заявил Газизов.

11 сентября 37-летний Веллитон оформил дубль в матче, посвященном десятилетию «Лукойл Арены». Его команда победила со счетом 3:2.

За «Спартак» бразилец выступал до 2013 года и дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России (2009 и 2012). Всего за столичный клуб форвард отыграл 133 матча, забив 61 мяч. В сезоне-2009 бразилец выиграл бомбардирскую гонку чемпионата России, забив 21 мяч в 28 играх, а в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром с 19 голами в 25 играх.

Последним клубом Веллитона был «Гремио Новуризонтино».

Ранее агент заявил, что Рикарду Мангаш не заменит Александра Соболева в «Спартаке».