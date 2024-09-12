Гаджи Гаджиев о Джикии: для него предложение из Турции более хороший вариант

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что в клубе ждут бывшего капитана московского «Спартака» Георгия Джикию, передает Sport24.

«Мы его ждем в любом варианте. Понимаем, что для него предложение из Турции более хороший вариант. Хотя еще раз повторю: «Не нужен нам берег турецкий», — сказал Гаджиев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее Джикия объяснил, почему находится без клуба.