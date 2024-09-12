«Спартаку» предрекли чемпионство при Станковиче

Московский «Спартак» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) под руководством главного тренера Деяна Станковича. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший нападающий красно-белых и сборной России Ари.

«Думаю, «Спартак» станет чемпионом при Станковиче. «Спартак» — очень большой клуб и самая популярная команда в России, поэтому я считаю, что красно-белые должны побеждать всегда», — сказал Ари.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После семи туров РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». В восьмом туре москвичи в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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