«Будут другие легенды»: пловчиха Ефимова о Промесе в «Спартаке»

Трехкратная медалистка Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что на место нападающего Квинси Промеса у московского «Спартака» будут другие легенды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Будут другие легенды. У нас есть молодые ребята, которые в дальнейшем будут возглавлять «Спартак», — сказала Ефимова.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

29 февраля Промес был задержан при попытке вылететь со «Спартаком» в Россию со сборов, причиной задержания стала автомобильная авария. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. Он был оштрафован, а 13 мая игрока арестовали. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее в «Дубай Юнайтед» рассказали, что Промес является резидентом ОАЭ.