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Стало известно, кто обслужит матч ЦСКА и «Зенита»

Объявлена бригада арбитров на матч ЦСКА — «Зенит»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Алексей Сухой станет главным арбитром на матче между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который пройдет в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Полностью судейский состав выглядит так: главный арбитр — Сухой, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). В турнирной таблице РПЛ команда идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера.

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