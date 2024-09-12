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«Спартаку» предсказали победу над «Зенитом» в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Эменике: верю, что в этом сезоне клуб будет идти за титулом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что московский клуб в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) поборется с петербургским «Зенитом» за титул. Его слова приводит «Советский спорт».

«Очень рад быть в Москве, рад вернуться сюда. Верю, что в этом сезоне «Спартак» будет идти за титулом. Верю, что удастся опередить «Зенит» по итогам сезона, потому что это важно для фанатов и для каждого», — заявил он.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками.

Ранее певица МакSим спела «Знаешь ли ты» перед фанатами «Спартака».

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