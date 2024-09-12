Плющев о неудачном старте «Динамо» в новом сезоне КХЛ: за все надо платить

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал неслучайным неудачный старт московского «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«На каждое действие есть свои причины. Они есть и в «Динамо», но я их озвучивать не буду. Мне некорректно это делать. Причины были допущены еще в прошлом сезоне. Такова жизнь. За все надо платить», — сказал Плющев.

В следующем матче регулярного чемпионата «Динамо» сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 12 сентября. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает десятое место, набрав два очка. Команда на старте сезона уступила китайскому «Куньлуню» и тольяттинской «Ладе», а также одолела череповецкую «Северсталь».

«Спартак» на старте чемпионата одолел московский ЦСКА и минское «Динамо». В матче против «Сочи» красно-белые проиграли в серии послематчевых буллитов. Сейчас «Спартак» идет на втором месте в Западной конференции.

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