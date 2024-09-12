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Экс-тренер сборной России допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Дзюбы

Тренер Игнатьев: если Дзюба перейдет в «Акрон», то на этом остановится

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» может стать последним клубом в карьере экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

«Думаю, что группа команд после первой шестерки — это предел для Артема. Если он перейдет в «Акрон», то на этом, скорее всего, и остановится. А в командах из топ-6 проводит серьезная селекционная работа, и возрастные игроки рассматриваются в последнюю очередь. Сегодня в этих командах играют возрастные футболисты и показывают хороший уровень.

Перерыв Дзюбы в тренировочной и игровой деятельности скажется, понадобится время, чтобы он набрал тот объем тренировочный работы, который позволит ему это трансформировать в игру», — считает Игнатьев.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка. О возможном переходе игрока в «Акрон» сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-игрок Булыкин выразил уверенность, что Дзюба поможет «Акрону».

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