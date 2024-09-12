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Хоккейный тренер Плющев: в матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита

Тренер Плющев о матче «Спартак» — «Динамо»: в этом матче нет фаворита

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита.

«В начале сезона не всегда все складывается у «Динамо» и «Спартака». Шансы на победу равные. Нас ждет интересная, обоюдоострая игра. «Динамо» очень расстроило своих болельщиков на старте сезона. «Спартак» расстроил своих фанатов меньше. Мы увидим матч принципиальных соперников», — сказал Плющев.

Встреча состоится 12 сентября. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает десятое место, набрав два очка. Команда на старте сезона уступила китайскому «Куньлуню» и тольяттинской «Ладе», а также одолела череповецкую «Северсталь».

«Спартак» на старте чемпионата одолел московский ЦСКА и минское «Динамо». В матче против «Сочи» красно-белые проиграли в серии послематчевых буллитов. Сейчас «Спартак» идет на втором месте в Западной конференции.

Ранее канадского новичка «Спартака» удивили фанаты.

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