Деменко заявил, что к Дзюбе сейчас нет интереса от топ-клубов

Бывший футболист Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал информацию о том, что форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в тольяттинском «Акроне», отметив, что сейчас игроком не интересуются топ-клубы.

«Естественно, сейчас к Дзюбе нет интереса от топ-клубов. Дзюба уже играл в тульском «Арсенале», когда команда только начинала свое становление. В переходе в «Акрон» нет ничего страшного. Ему надо себя проявлять», — сказал Деменко.

О том, что Дзюба перейдет в «Акрон» рассказал журналист Иван Карпов.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее в самарских «Крыльях Советов» объяснили, почему в клуб не перешел Дзюба.