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В «Крыльях Советов» объяснили, почему в клуб не перешел Дзюба

Тренер «Крыльев» Осинькин: до меня информация про интерес к Дзюбе не доходила

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что кандидатуру российского нападающего Артема Дзюба в команде никто не рассматривал. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — [Иван] Сергеев», — заявил специалист.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся.

Самарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за семь туров шесть очков.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее был назван новый клуб Дзюбы.

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