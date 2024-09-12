Назван новый клуб Дзюбы

Российский нападающий Артем Дзюба, который стал свободным агентом после ухода из московского «Локомотива» после завершения сезона-2023/24, подпишет контракт с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, Дзюба проходит медицинский осмотр, по итогам которого заключит соглашение с клубом из Тольятти до конца сезона.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако трансфер так и не состоялся.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее экс-футболист «Динамо» заявил, что Дзюба закончил карьеру в топ-клубах.