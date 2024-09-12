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«Есть консерванты»: американский хоккеист сравнил еду в России и США

Защитник «Трактора» Кэмпфер заявил, что вкус продуктов в России лучше, чем в США

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ХК «Трактор»

Американский защитник челябинского «Трактора» Стивен Кэмпфер заявил, что качество еды в России выше, чем в США, поэтому он наслаждается российской едой. Его слова приводит Metaratings.

«В США принято делать покупки на неделю вперед минимум, и, конечно, в продуктах еще и есть консерванты. Тут же если не съесть что-то быстро, то оно пропадет за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону», — заявил он.

После своего 11-го профессионального сезона Кэмпфер покинул Национальную хоккейную лигу (НХЛ), в которой дебютировал в 2010 году, в качестве свободного агента и подписал свой первый контракт за границей — с российским клубом «Ак Барс» из Континентальной хоккейной лиги. Соглашение было заключено 5 июля 2021 года. По итогам сезона-2021/22 Кэмпфер набрал наибольшее количество очков с 2014 года — 30 баллов — в 46 играх регулярного сезона.

В 2022 году Кэмпфер вернулся в НХЛ, отыграл два года в составе «Детройт Рэд Уингз», после чего вновь заключил контракт в России, перейдя в состав челябинского клуба.

Ранее баскетболист из США испугался играть в России после атаки украинских дронов.

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