Ветеран «Спартака» заявил, что его смущают приезжающие в РПЛ иностранцы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил новичка команды Рикарду Мангаша и отметил, что его смущают приезды иностранных футболистов в Россию. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если пришедший португалец разноплановый и универсальный, видимо, [Деян] Станкович рассматривает его на нескольких позициях. Если это футболист серьезного уровня, то он однозначно нужен команде. Но он лишился возможности играть в еврокубках, приехав в Россию. В нынешние времена приезд любого легионера меня смущает», — заявил Кечинов.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании защитника Мангаша. Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее новичок «Спартака» заявил, что сразу согласился поехать в Россию.