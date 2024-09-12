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Стало известно о кадровых перестановках в Team Spirit

Кастер Maelstorm заявил о готовящихся перестановках в Team Spirit

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Team Spirit/VK

Кастер Владимир Maelstorm Кузьминов в интервью Legalbet.gg заявил, что после вылета Team Spirit с турнира The International 2024 команду будут ожидать серьезные перестановки внутри коллектива.

По его словам, подобный шаг практически предопределен.

«Стоит ли менять кого-то или нет — это вопрос уже практически решенный. И решают его прежде всего сами игроки и команда. Сейчас по поводу Mira много слухов, он сам вкидывал, что это, вроде как, его решение, но может он и не захочет уйти, а может и уйдет. Сложно сказать на самом деле, мы же не знаем, что там происходит внутри. Даже по влогам не особо понятно, что там кто-то куда-то собирается. Думаю, что игроки сами немного подустали друг от друга», — заявил Maelstorm.

Team Spirit сложили с себя чемпионские полномочия после поражения в матче нижней сетки против команды Xtreme Gaming со счетом 1:2. На The International 2024 Team Spirit в итоговом протоколе разделила 9–12-е место.

Ранее российская теннисистка избила себя ракеткой по голове.

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