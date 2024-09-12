«Чуть-чуть не хватит»: назван фаворит матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов кратко поделился размышлениями о предстоящем матче между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который состоится в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и рассказал, как, по его мнению, закончится матч. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, что чуть‑чуть ЦСКА не хватит. «Зенит» выиграет в один мяч», — сказал Пименов.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). В турнирной таблице РПЛ команда идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера.