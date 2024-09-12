ЦСКА внес в заявку на сезон РПЛ шестого голкипера

Московский ЦСКА внес голкипера Илью Помазуна в заявку команды на сезон-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

Помазун стал шестым вратарем армейского клуба, также в заявку внесены Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Николай Баровский, Егор Бесаев, Данила Боков.

Помазун является воспитанником ЦСКА. В главной команде вратарь дебютировал 6 августа 2017 года в матче против «Рубина». Всего на его счету четыре игры за армейцев. С 2020 года он регулярно отправляется в аренду в «Урал».

В завершившемся сезоне-2023/24 Помазун провел 29 матчей за екатеринбуржцев. В сезоне-2024/25 Помазун не попадает в старт ЦСКА: основной голкипер команды — Игорь Акинфеев, в матчах Кубка России на поле выходит Владислав Тороп.

ЦСКА идет на пятой стручке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Следующий матч национального первенства армейский клуб проведет на домашнем стадионе и сыграет против петербургского «Зенита». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Помазун не исключил вариант с переходом в «Спартак».