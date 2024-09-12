Российская теннисистка избила себя ракеткой по голове после поражения на турнире WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире серии WTA-500, который проходит в мексиканском городе Гвадалахара. На стадии 1/8 финала россиянка проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. На счету колумбийки восемь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.

Стоит отметить, что по ходу третьего сета Кудерметова вела со счетом 5:0, однако проиграла семь геймов подряд. После пятой проигранной партии у российской теннисистки сдали нервы — она несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Кудерметова занимает 42-е место в рейтинге WTA. Она победительница деcяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021).

Осорио-Серрано в следующем туре турнира в Гвадалахаре сыграет с еще одной россиянкой — Камилой Рахимовой.

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