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Назван самый высокооплачиваемый тренер на уровне сборных за всю историю

ESPN: Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборных

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Новоиспеченный главный тренер сборной Соединенных Штатов Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником сборной в истории. Об этом сообщается на странице в соцсети X телеканала ESPN.

Тренер подписал контракт с американской национальной командой сроком на два года и зарплатой в размере €6 млн. До этого ни один из тренеров сборных не получал такие деньги по контракту.

Маурисио Почеттино возглавил сборную США по футболу 11 сентября.

В мае лондонский «Челси» объявил о расторжении трудового соглашения с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Контракт специалиста действовал до 2025 года. Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Сборная США примет участие в финальной части чемпионата мира 2026 года в качестве страны-хозяйки. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, где пройдет финал чемпионата мира — 2026 по футболу.

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