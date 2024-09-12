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Олимпийская чемпионка призналась в ненависти к спорту и сознательном приеме допинга

Чемпионка Экнвист заявила о сознательном приеме допинга ради дисквалификации

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Depositphotos

Олимпийская чемпионка Людмила Энквист призналась в ненависти к спорту и заявила о сознательном приеме допинга с целью попасться на этом. Это следует из ее автобиографической книги, которая готовится к публикации, сообщает РИА Новости.

Энквист — советская, российская, а впоследствии шведская спортсменка (в начале 1990-х она сменила гражданство на шведское, выйдя замуж за гражданина этой страны). Олимпийская чемпионка 1996 года и двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами.

После переезда в Швецию она приняла решение заниматься бобслеем с целью выиграть медаль на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. За год до турнира ее дисквалифицировали за употребление допинга, после чего она завершила карьеру.

В автобиографической книге, которая будет представлена публике 13 сентября, Энквист, которой сейчас 60 лет, рассказала, что в 2001 году сознательно приобрела в России допинг и приняла его с целью быть пойманной. Это было сделано для того, чтобы ей запретили заниматься спортом, который она возненавидела.

«Пути назад не было. Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — написала Энквист.

10 сентября российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала, чему ее научило фигурное катание.

Ранее ученица олимпийской чемпионки Липницкой попалась на допинге.

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