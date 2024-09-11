Полузащитник «Локомотива»: есть небольшой осадок из-за отстранения от еврокубков

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что у него есть небольшой осадок из-за отстранения России от еврокубков, передает «РБ Спорт».

«Помню, когда был в академии, ходил на матчи Лиги чемпионов. Каждый раз мурашки шли. Хотелось оказаться на поле в роли футболиста. Сейчас такой возможности нет, к сожалению», — сказал Батраков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее воспитанник мюнхенской «Баварии» перешел в казанский «Рубин».