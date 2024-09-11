Месси пропустил тренировку «Интер Майами»

Аргентинский футболист клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси пропустил тренировку своей команды, передает Miami Herald.

На тренировочной базе присутствовал телохранитель Месси. Это значит, что футболист мог заниматься отдельно в тренажерном зале. Месси не играл за «Интер Майами» с 15 июля из-за травмы связок голеностопа.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Судьба матча решилась в серии пенальти. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее легенда сборной Италии сделал выбор между Месси и Криштиану Роналду.