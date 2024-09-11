Глава ОКР Поздняков: к счастью, мы пропустили парижскую Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что сэкономленные на Олимпиаде — 2024 средства будут направлены на детский спорт, передает ТАСС.

«Мы детям готовим все наши лучшие предложения. Средства у нас есть. Можно сказать, к счастью, мы пропустили Игры в Париже, средства аккумулировали. Их будем вкладывать в детей», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

Ранее российская биатлонистка рассказала о подготовке к Олимпиаде-2026.