Легенда «Спартака» о переходе Соболева в «Зенит»: наконец-то это закончилось

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на переход Александра Соболева в петербургский «Зенит», заявив, что ему хотелось, чтобы эта история закончилась, передает «Спорт-Экспресс».

«Хотелось, чтобы это просто закончилось. Такая ситуация плоха и для «Спартака», и для «Зенита», и Соболева. Наконец-то это закончилось», — сказал Аленичев.

Официально о переходе футболиста из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Соболев «загнется» в «Зените».