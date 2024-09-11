Умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу Голем

Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук, известный под прозвищем Голем, умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спортсмену стало плохо 6 сентября, когда он находился дома с женой. Он потерял сознание. Супруга Ефимчука вызвала скорую, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь Ефимчука до 11 сентября, но им не удалось его спасти.

Ефимчук при росте в 185 см весил почти 160 кг. Он делал жим лежа на 272 кг, приседания и становую тягу на 317 кг. Мужчина вел свой блог, в котором рассказывал, что ест семь раз в день, употребляя 16 500 калорий.

Ранее бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон умер на 77-м году жизни.

В январе 2024 года стало известно, что специалист борется с раковым заболеванием. Последним местом работы 76-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны.

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