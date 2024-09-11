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Экс-футболист «Динамо» заявил, что Дзюба закончил карьеру в топ-клубах

Экс-игрок «Динамо» Терехин: Дзюба уже наигрался в футбол

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что Артем Дзюба уже наигрался в футбол, передает «Чемпионат».

«Дзюба же уже наигрался, и у него все спокойно. Артем уже завершил карьеру в топ-клубах, но еще будет играть в РПЛ», — сказал Терехин.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал клубы, которым бы пригодился Дзюба.

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