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Названо, что Медведеву нужно улучшить в игре для побед над Синнером

Экс-теннисист Ольховский: Медведев может побеждать любого

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном, а также двух в одиночном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что нужно сделать Даниилу Медведеву, чтобы побеждать первую ракетку мира Янника Синнера.

«Здесь вопрос открытый. Медведев может играть с любым. Медведев может побеждать любого. Но дело в том, что нужно все время немножко прогрессировать, чтобы постоянно побеждать лучших. Если мы возьмем «большую тройку» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. — «Газета.Ru»), то на протяжении многих лет они постоянно становились лучше. Они улучшали все элементы игры. Считаю, у Дани есть возможности и способности улучшить свою игру. А дальше все зависит от него – кто знает. Это еще совсем не тот возраст, чтобы говорить, что какой-то пик пройден», — уверен Ольховский.

Даниил Медведев потерпел поражение лидера мирового рейтинга Янника Синнера в четвертьфинале US Open. Этот матч называли «досрочным финалом», и итальянец действительно взял в итоге титул. Всего Синнер обыграл Медведева в 2024 году трижды, включая пятисетовый финал Australian Open, и потерпел одно поражение в четвертьфинале Уимблдона, также в пяти партиях.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.

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