В «Динамо» рассказали, что Джикия может присоединиться к клубу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не исключил того, что бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия присоединится к команде, передает РИА Новости.

«Есть вероятность, что Джикия присоединится к «Динамо» Если он захочет — вероятность большая. Мы с ним поговорили несколько раз. У него потребности одни, а у нас возможности другие», — сказал Гаджиев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее Джикия рассказал, где он хотел бы продолжить карьеру.