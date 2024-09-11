Глава «Зенита» Медведев: Соболев хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил игру новичка команды Александра Соболева в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом», отметив, что игрок поучаствовал в двух голевых атаках, передает «Спорт-Экспресс».

«Самое главное, что он работает и хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист», — добавил Медведев.

Официально о переходе футболиста из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее Соболев рассказал о первых днях в «Зените».