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Тарасова о состоянии российского спорта: спортсмены ставят личные рекорды на тренировках

Татьяна Тарасова о российском спорте: мы тренируемся по два раза в день

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии российского спорта, заявив, что отечественные спортсмены ставят личные рекорды на тренировках, передает Sport24.

«Мы можем гордиться тем, что без соревнований тренируемся по два раза в день. Спортсмены ставят личные рекорды на тренировках», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

Ранее в Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в МОК при новом руководителе.

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