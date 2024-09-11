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Стало известно, перейдет ли Маслов в махачкалинское «Динамо»

СЭ: Маслов не перейдет в махачкалинское «Динамо»

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РФС

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что защитник «Спартака» Павел Маслов не перейдет в клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы им не занимались и даже не рассматривали его позицию», — заявил Газизов.

22 февраля Маслов отказался от перехода в армянский «Урарту» и решил остаться в «Спартаке». Действующий контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2024 года, но в соглашении есть опция продления со стороны игрока.

В конце августа была информация, что футболист может перейти в английский клуб.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел четыре матча за красно-белых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее бывший футболист «Спартака» заявил о желании вернуться в клуб

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