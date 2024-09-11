В Петербурге захоронили прах Белоусовой и Протопопова

Прах двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище 11 сентября, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В сообщении говорится, что Олег Протопопов завещал похоронить себя вместе с женой в родном Санкт-Петербурге рядом со своей мамой Агнией Владимировной и отчимом, известным поэтом Дмитрием Цензором. Также отмечается, что дата церемония была выбрана давно, и нельзя было учесть все пожелания.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга 11 сентября. С 10 по 12 сентября в Новогорске пройдут закрытые предсезонные прокаты фигуристов, а сразу после них — контрольные прокаты сборной России.

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.

Ранее стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова.