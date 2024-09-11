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Заместитель комиссара НХЛ считает, что россияне не выступят на Олимпиаде 2026 года

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: россияне не выступят на ОИ 2026 года

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Телеграм-канал «Хоккей России»

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли считает, что российские хоккеисты не выступят на Олимпиаде 2026 года, передает New York Times.

«На летних Олимпийских играх сборной России не позволили участвовать. Поэтому я ожидаю, что то же самое правило будет применяться и на Олимпиаде-2026», — сказал Дэйли.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

Ранее Олимпийский чемпион заявил, что ему не хватает российских атлетов.

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