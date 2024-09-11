Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Соболев будет играть в «Зените»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять в команде Сергея Семака роль экс-форварда Артема Дзюбы.

По его словам, Соболев будет продавливать оппонентов и выигрывать мячи за счет своих габаритов.

«Раз Семак его берет, то наверняка знает для чего. Он грамотный, опытный тренер, видит, как его использовать. Раз они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Как он будет работать, выиграет ли конкуренцию — посмотрим. Но Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнерам», — заявил Гладилин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

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