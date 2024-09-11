Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Соболев будет играть в «Зените»

Тренер Гладилин заявил, что Соболев в «Зените» будет выполнять роль Дзюбы

close
ФК «Зенит»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять в команде Сергея Семака роль экс-форварда Артема Дзюбы.

По его словам, Соболев будет продавливать оппонентов и выигрывать мячи за счет своих габаритов.

«Раз Семак его берет, то наверняка знает для чего. Он грамотный, опытный тренер, видит, как его использовать. Раз они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Как он будет работать, выиграет ли конкуренцию — посмотрим. Но Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнерам», — заявил Гладилин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее был назван главный конкурент «Зенита» в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами