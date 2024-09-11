Российско-украинская команда Team Spirit вылетела с турнира The International по Dota 2

Команда Team Spirit вылетела с турнира The International 13 — главного турнира года по Dota 2.

В матче нижней сетки они уступили коллективу из Китая Xtreme Gaming со счетом 1:2.

Team Spirit представляют Денис «Larl» Сигитов, Магомед «Collapse» Халилов, Ярослав «Miposhka» Найденов (все — Россия), Илья «Raddan» Мулярчук, Мирослав «Mira» Колпаков (оба — Украина).

Команда является двукратным чемпионом The International — они завоевывали титул в 2021 году, обыграв в финале LGD Gaming (3:2), а также в 2023 году, обыграв в решающем матче Gaimin Gladiators (3:0). До Team Spirit такое достижение покорилось OG (2018, 2019) из Западной Европы.

На турнире осталось три команды, в которых есть российские игроки: в верхней сетке встретятся Gaimin Gladiators (один русский игрок) и Tundra (два русских игрока), а в матче нижней сетки BetBoom Team, в составе которой четыре россиянина, сыграет с Team Falcons.

Призовой фонд для победителей турнира в 2024 году составит $2,49 млн на всю команду. Финальная часть соревнований, в которой примут участие восемь команд, состоится на многофункциональном стадионе «Роял Арена» в городе Копенгаген.

Ранее Team Spirit выиграли турнир The International по Dota 2.