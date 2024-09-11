Колумбия обыграла Аргентину в матче отборочного турнира к ЧМ-2026

Сборная Колумбии одолела национальную команду Бразилии в матче восьмого тура отборочного турнира к Чемпионату мира 2026 года.

Встреча состоялась на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в городе Барранкилья и завершилась со счетом 2:1.

Колумбия открыла счет в матче: на 25-й минуте отличился полузащитник английского «Вулверхэмптона» Йерсон Москера. Аргентинцам удалось сравнять счет после перерыва — на 48-й минуте отличился форвард итальянского «Ювентуса» Николас Гонсалес. Победу колумбийцам принес капитан команды Хамес Родригес, который выступает за испанский «Райо Вальекано» — он реализовал пенальти на 60-й минуте.

Эти сборные лидируют в южноамериканском отборе на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде — у Аргентины 18 очков, у Колумбии 16.

В девятом туре группового этапа турнира сборная Колумбии сразится с Боливией. Игра состоится 9 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Аргентина в этот же день проведет поединок против Венесуэлы. Этот матч начнется также в 23:00 мск.

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