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В Госдуме предложили создать альтернативу Паралимпиаде

Депутат Госдумы Вольфсон предложил создать альтернативу Паралимпиады

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Depositphotos

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон предложил создать для спортсменов из стран БРИКС альтернативу Паралимпиады. Соответствующее предложение он направил в официальном письме к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает газета «Ведомости».

«Международный паралимпийский комитет уже давно стал политическим инструментом, наказывающим неугодные национальные паралимпийские ассоциации по указке коллективного Запада», — сказано в письме парламентария.

По его словам, в результате российские спортсмены с ограничениями по здоровью вынуждены преодолевать не только свой недуг, но и сопротивление политически ангажированных организаторов соревнований. В связи с этим депутат напомнил про зимние Паралимпийские игры — 2022 в Пекине, в которых россиянам запретили принимать участие. Он обратил внимание и на летнюю Паралимпиаду-2024 в Париже, где спортсменам из России не разрешили выступать с гимном и флагом РФ.

Вольфсон предложил использовать опыт Игр БРИКС, которые прошли в Казани в июне 2024 года, и организовать специальные состязания для параспортсменов из этих стран. Депутат подчеркнул, что пока в России не проводятся соревнования такого уровня для спортсменов с ограничениями по здоровью.

10 сентября капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Зоя Щурова рассказала, какое отношение было к российским спортсменам на летних Паралимпийских играх в Париже.

Ранее российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024.

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