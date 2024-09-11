В минском «Динамо» оценили готовность команды к сезону КХЛ

Игроки минского «Динамо» хорошо готовы к началу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил нападающий команды Никита Гуслистов.

«Все хорошо готовы, прошли предсезонку. Физически сейчас все хорошо себя чувствуют, только начало сезона, еще устать не успели», — сказал игрок.

В первом матче розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 минчане уверенно победили дома «Амур» 0:3, а в следующей встрече на выезде уступили московскому «Спартаку» 2:5. Гуслистов констатировал, что команде всегда есть над чем работать. По его словам, необходимо прибавлять в результативных действиях и делать все для побед. Он подчеркнул, что важна не столько скорость, сколько правильные действия, которые идут на благо команды.

После двух матчей минское «Динамо» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В среду, 11 сентября, белорусская команда в гостях сыграет с «Витязем».

В прошлом сезоне минчане стали восьмыми в турнирной таблице Запада по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина они уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ранее канадский нападающий «Спартака» Биттен заявил, что нигде не видел такой поддержки, как в России.