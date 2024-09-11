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Стали известны неочевидные проблемы у «Спартака» и «Зенита»

Тренер Гладилин назвал переизбыток игроков проблемой для «Спартака» и «Зенита»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что по ходу летнего трансферного окна у красно-белых и «Зенита» могли возникнуть трудности с переизбытком игроков в составе.

По его словам, всем командам, которые потратились на новых футболистов в межсезонье, необходимо решать данную проблему.

«То, что пришли новые футболисты, значит, здесь уже приходится и одним, и другим — я имею в виду команды, которые не так укрепились, как эти два клуба — надо же и им куда-то трудоустраивать тех футболистов, которые остаются уже без игровой практики. Это тоже серьезный вопрос, который требует внимания», — заявил Гладилин.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита».

15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин похвалил «Спартак» и «Зенит» за активность в трансферное окно.

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