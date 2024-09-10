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Нидерланды и Германия не выявили победителя в матче Лиги наций

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций

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Thilo Schmuelgen/REUTERS

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась с результатом 2:2.

Счет в матче открыли хозяева: уже на 2-й минуте Тейани Рейндерс поразил ворота соперников с передачи Райана Гравенберха. На 38-й минуте игры Германия сравняла благодаря голу Дениза Ундава, ассистентом которого выступил Флориан Вирц, а в добавленное к первому тайму время немцы вышли вперед. Отличился Йозуа Киммих с передачи Ундава. На 51-й минуте Нидерланды сравняли счет, мяч забил Дензел Думфрис.

Сборные Нидерландов и Германии выступают в Лиге А группе 3 вместе с национальными командами Боснии и Герцеговины и Венгрии. Нидерландские футболисты в первом туре одержали уверенную победу над соперниками из Боснии и Герцеговины, матч завершился со счетом 5:2. Германия также стартовала на турнире с победы, матч с Венгрией завершился с результатом 5:0.

В третьем туре группового этапа Нидерланды сыграют с национальной командой Венгрии. Встреча состоится 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Сборная Германии проведет матч против Боснии и Герцеговины в тот же день, игра начнется также в 21:45 по московскому времени.

Ранее Италия одержала вторую победу подряд в Лиге наций.

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