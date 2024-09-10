Миранчуку пожелали проявить себя в Швейцарии

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что доволен переходом полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

По его словам, воспитанник «Локомотива» мог бы пригодиться и ЦСКА.

«Я рад за него, честно говоря. Попылил он здесь неплохо в российском футболе, пора ему подумать и о другом. Может, он себя хорошо проявит и получит шанс выступить в европейских кубках, где получит возможность попасть в еще более статусную команду. Я бы с удовольствием пригласил его в армейскую команду, если честно, Антон мне очень нравится как футболист. Надеюсь, что в Швейцарии у него все получится», — заявил Пономарев.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать. Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Журналист Иван Карпов ранее в своем Telegram-канале сообщил, что российский футболист в швейцарском клубе будет зарабатывать €1,5 млн в год. Это предложение от «Сьона» для Миранчука стало вторым.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук провел первую тренировку в «Сьоне».