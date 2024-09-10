«Восторгались»: российская пловчиха рассказала об отношении к России на Паралимпиаде

Капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Зоя Щурова рассказала, какое отношение было к российским спортсменам на летних Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Относились к нам в целом хорошо, никаких конфликтных ситуаций не было. Я лично дружу со своими соперницами, все меня обнимали и поздравляли после серебра. Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию», — сказала Щурова.

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее в в Госдуме высказались о выступлении россиян на Паралимпиаде.