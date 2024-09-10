Экс-директор «Спартака»: есть вопросы по комплектованию состава

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак признался, что его беспокоит тот факт, что в команде появляется много разноязычных футболистов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я смотрю, как базово занимаются «Зенит» и «Краснодар»: краснодарцы подбирают испаноговорящих, петербуржцы португалоговорящих. А здесь набор какой-то. Нужно это еще наладить, чтобы все заиграло. Интересно приобрести кого-то сильного в нападение, но куда девать неплохих русских? Есть вопросы по комплектованию состава», — заявил Первак.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании защитника Рикарду Мангаша. Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее переход Антона Миранчука в «Сьон» назвали форс-мажором.