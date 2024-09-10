Плющенко запросил грант на 22 млн рублей для создания шоу на музыку Чайковского

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на ледовое шоу на музыку композитора Петра Чайковского. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Образы героев сказок усиливаются через такие качества как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой — Защитник. Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», — указано в заявке.

Согласно заявке, запрашиваемая сумма составляет 22 450 000 рублей, софинансирование – 126 275 000 рублей, а общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 148 725 000 рублей.

При этом летом 2024 года Плющенко уже получил 32 миллиона рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Такая сумма ему потребовалась, чтобы создать и показать шоу «Щелкунчик» в российских городах.

Плющенко объявил о завершении профессиональной карьеры фигуриста 31 марта 2017 года, а уже 5 апреля того же года объявил о создании своей академии «Ангелы Плющенко».

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

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