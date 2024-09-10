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«Он свое уже отыграл»: Дзюбе предрекли скорое завершение карьеры

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Дзюба больше не нужен клубам РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что экс-нападающий московского «Локомотива», «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба близок к завершению профессиональной карьеры.

«Дзюба свое уже отыграл. Более-менее он был заметен после чемпионата мира 2018 года в России, успел в «Зените» несколько раз выиграть чемпионат страны, а потом стал прозябать на футбольном поле. Никому теперь он не нужен в высшей лиге», — заявил Пономарев.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.

Ранее экс-капитану «Спартака» Георгию Джикии предрекли забвение.

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