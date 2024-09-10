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Экс-капитану «Спартака» Джикии предрекли забвение

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Джикию абсолютно ненужным футболистом

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник Георгий Джикия вряд ли сможет найти себе команду в Российской премьер-лиге до закрытия трансферного окна.

По его словам, то, что экс-капитан «Спартака» до сих пор находится без команды, его не удивляет.

«Это нисколько не удивляет, Джикия неправильно играл в «Спартаке». Оборону он держал слабо. Для зрителей хорошо было видно, что он подключается в атаку, может забить гол. Но на кой черт он со своим голом там нужен? Он неправильно оборонялся, он не накрывает игрока, который владеет мячом и пытается пробить по воротам, а наоборот! Отходит на 3−4 метра и делает какую-то разножку, закрывая обзор собственному вратарю! Когда увидел это, я сразу задумался — как тренер такого игрока терпит? Так что здесь все правильно, он не нужен никому в нашей лиге. Абсолютно никому», — заявил Пономарев.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. 30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура РПЛ с «Рубином».

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев призвал клуб приобрести фланговых атакующих игроков.

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