В «Сочи» прокомментировали возможную продажу Гуарирапы в ЦСКА

Генеральный директор футбольного «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный трансфер венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы в столичный ЦСКА.

«Окно пока открыто, оно близится к своему окончанию, поэтому, естественно, начинаются движения разных клубов, даже не одного. Через пару дней все встанет на свои места, будет известно, что произойдет. Комментировать больше нечего», — приводит слова директора клуба ODDS.ru.

Рубашко отметил, что это обычная ситуация, когда перед закрытием трансферного окна какие-то клубы становятся покупателями, а другие – продавцами, имея свои причины для этого. При этом он отказался напрямую говорить о том, будет ли «Сочи» продавать или отдавать в аренду своего ведущего нападающего.

Гуарирапа пришел в «Сочи» зимой и оформил восемь забитых мячей в десяти матчах Российской премьер-лиги до конца сезона, что не спасло команду от вылета. В текущем сезоне на счету форварда один забитый мяч в девяти встречах чемпионата Первой лиги. Контракт нападающего молодежной сборной Венесуэлы с сочинцами действует до лета 2008 года.

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