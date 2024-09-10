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Легенда ЦСКА назвал позицию, которую клубу нужно срочно усилить

Ветеран ЦСКА Пономарев призвал клуб приобрести фланговых атакующих игроков

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейской команде необходимо усиляться фланговыми атакующими игроками.

По его словам, именно они способны делать разницу и приносить результат на футбольном поле.

«Самое главное, что нужно делать в футболе — это бежать, обязательно. Сейчас, если приглядеться, ни левого, ни правого крайнего нападающего нет. Это дефицитная позиция. Почему дефицит? Я не пойму. Главная атака идет по краям всегда. Там разряженная обстановка, легче обыграть одного защитника, нежели в середину упираться, как шведы под Полтавой. А это самое главное! Потому что при фланговой атаке защитники обороняющейся команды бегут к своим воротам лицом и не могут предугадать отскок, создаются голевые моменты. Так что надо укрепляться в этой зоне», — заявил Пономарев.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. После семи туров красно-синие под руководством возглавившего клуб в межсезонье Марко Николича занимают пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре после паузы на игры сборной ЦСКА примет на своем поле чемпиона шести последних лет и лидера текущего сезона санкт-петербургский «Зенит».

Ранее Владимир Пономарев назвал игру Руслана Литвинова за сборную России безобразием.

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